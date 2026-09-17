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«Это было «фу». Медведева — о жалости к себе после Олимпиады-2018

«Это было «фу». Медведева — о жалости к себе после Олимпиады-2018
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева назвала жалость к себе самым пагубным чувством для фигуриста.

«Кому-то нужна поддержка в виде похвалы или жалости. Для большинства фигуристов жалость — это пагубное чувство, у нас это не приветствуется. Как будто жалость — это не то чувство, которое хочет вызывать спортсмен. Мне было неприятно, когда мне после Олимпиады говорили, что им меня жалко. Это было «фу». Мне говорили, не переживай, что я классная. Конечно, я классная, у меня единственное серебро в карьере. Пусть нескромно, но это так», — приводит слова Медведевой ТАСС.

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