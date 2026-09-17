Японка Мэи Окада выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Анкаре

Японская фигуристка Мэи Окада стала первой по итогам короткой программы на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре, Турция. Судьи поставили ей 74,27 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи На Ён Ко, которая получила 70,21 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнула китаянка Цзинь Шусянь (68,11).

Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при в Анкаре, Турция, короткая программа:

Мэи Окада (Япония) — 74,27. На Ён Ко (Южная Корея) — 70,21. Цзинь Шусянь (Китай) — 68,11. Цзинь Чэньси (Китай) — 64,62. Джессика Джурка (США) — 64,62.

Четвёртый этап юниорской серии Гран-при проходит с 17 по 19 сентября в Анкаре, Турция.