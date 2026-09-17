Расписание четвёртого этапа юниорской серии Гран-при — 2026 в Анкаре

С 17 по 19 сентября проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при в Анкаре, Турция. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Четвёртый этап ЮГП в Анкаре, Турция. Расписание этапа (время московское)

17 сентября, четверг:

10:00. Девушки, короткая программа;

15:45. Пары, короткая программа;

18:30. Юноши, короткая программа.

18 сентября, пятница:

10:15. Танцы на льду, ритм-танец;

13:30. Пары, произвольная программа;

16:30. Девушки, произвольная программа.

19 сентября, суббота:

10:00. Юноши, произвольная программа;

15:15. Танцы на льду, произвольный танец.

В этапе примут участие российские спортивные пары Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.