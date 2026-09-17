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Расписание четвёртого этапа юниорской серии Гран-при — 2026 в Анкаре

Расписание четвёртого этапа юниорской серии Гран-при — 2026 в Анкаре
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С 17 по 19 сентября проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при в Анкаре, Турция. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Четвёртый этап ЮГП в Анкаре, Турция. Расписание этапа (время московское)

17 сентября, четверг:

  • 10:00. Девушки, короткая программа;
  • 15:45. Пары, короткая программа;
  • 18:30. Юноши, короткая программа.

18 сентября, пятница:

  • 10:15. Танцы на льду, ритм-танец;
  • 13:30. Пары, произвольная программа;
  • 16:30. Девушки, произвольная программа.

19 сентября, суббота:

  • 10:00. Юноши, произвольная программа;
  • 15:15. Танцы на льду, произвольный танец.

В этапе примут участие российские спортивные пары Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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