Татьяну Тарасову госпитализировали спустя 10 дней после выписки из больницы — источник

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

«В начале сентября была на плановом обследовании, потом возвращалась домой. Сейчас снова в больнице», — говорится в сообщении источника.

7 сентября племянник Тарасовой Алексей сообщил, что тренер завершила плановое обследование в больнице и находится дома.

Тарасовой 79 лет. Весной 2026 года она попала в реанимацию. Тогда Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что у Татьяны Анатольевны была диагностирована сильная простуда. Через несколько дней Тарасову выписали из больницы.