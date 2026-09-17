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Пара Артемьева/Брюханов пропустит контрольные прокаты и международные старты сезона

Пара Артемьева/Брюханов пропустит контрольные прокаты и международные старты сезона
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Российский тренер Павел Слюсаренко рассказал, что фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, пропустят контрольные прокаты сборной России и не будут выступать на международной арене в сезоне-2026/2027.

«Они катаются в нашей группе, готовятся к началу сезона. У Юли есть небольшие проблемы с медицинским допуском, но на внутренней арене они выступать будут. Мы готовимся к этапам Гран-при России и ко всем остальным стартам из внутреннего календаря, кроме контрольных прокатов. Их нам придется пропустить. Но на международной арене пока выступить не получится», — приводит слова Слюсаренко «РИА Новости Спорт».

На последнем чемпионате России фигуристы заняли четвёртое место. Они начали сотрудничество в 2022 году и за время совместной карьеры добились значительных успехов, включая бронзовые медали финала Гран-при России и этапов Кубка.

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