Гуменник, Трусова и Дикиджи выступят на турнире «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане

Чемпионы России по фигурному катанию Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи, а также серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова выступят на международном турнире «Мемориал Дениса Тена», который пройдёт в Казахстане с 7 по 10 октября. Об этом сообщила руководитель оргкомитета соревнований Оксана Тен.

«Мы очень рады, что наши зрители смогут увидеть олимпийских призёров, чемпионов мира, таких как Александра Трусова, Пётр Гуменник, известный в России фигурист Дикиджи. Будем набираться опыта у таких фигуристов, лицезреть их прекрасное катание, сложные прыжки», – приводит слова Тен ТАСС.

Ранее Дикиджи благодаря победе на турнире Kinoshita Group Cup получил право участвовать в этапе Гран-при ISU в Китае.