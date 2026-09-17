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ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
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Шешелева и Карнаухов выступили с КП на ЮГП в Анкаре. Партнёрша упала на дорожке шагов

Шешелева и Карнаухов выступили с КП на ЮГП в Анкаре. Партнёрша упала на дорожке шагов
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Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, под 10-м стартовым номером выступили с короткой программой на юниорском этапе Гран-при в Анкаре, Турция. В прокате спортсмены исполнили все элементы чисто, за исключением дорожки шагов, на которой партнёрша допустила падение. За выступление фигуристы получили от судей 63,26 балла. Они занимают текущее второе место, уступая соотечественникам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову, которые набрали 70,78 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Спортивные пары. Короткая программа
17 сентября 2026, четверг. 15:45 МСК
Окончено
1
Россия
2
Россия
3
Испания

Произвольные программы спортивные пары представят завтра, 18 сентября. Для Шешелевой и Карнаухова этот этап Гран-при — уже второй в сезоне: ранее они выиграли соревнования в Сиане, Китай.

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