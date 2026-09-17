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Гусева/Овчинников выиграли короткую программу на ЮГП в Анкаре, Шешелева/Карнаухов — 2-е

Гусева/Овчинников выиграли короткую программу на ЮГП в Анкаре, Шешелева/Карнаухов — 2-е
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Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в парном катании, заняли первое место по итогам короткой программы на юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре, Турция. За своё выступление они получили от судей 70,48 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Спортивные пары. Короткая программа
17 сентября 2026, четверг. 15:45 МСК
Окончено
1
Россия
2
Россия
3
Испания

На втором месте расположился ещё один российский дуэт — Полина Шешелева и Егор Карнаухов, набравшие 63,26 балла. Тройку лидеров замкнули испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау с результатом 57,55.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара. Спортивные пары, короткая программа

1. Таисия Гусева/Даниил Овчинников (Россия) — 70,48 балла.

2. Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Россия) — 63,26.

3. Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 57,55.

4. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 53,23.

5. София Ярмок/Люк Витковски (США) — 49,91.

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