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Александра Степанова и Иван Букин не выступят на контрольных прокатах — 2026

Александра Степанова и Иван Букин не выступят на контрольных прокатах — 2026
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Серебряные призёры чемпионата Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не примут участия в предстоящих контрольных прокатах сборной. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). По словам пресс-службы, причиной пропуска спортсменами мероприятия являются их план подготовки и сложившиеся обстоятельства.

Ранее Степанова и Букин получили отказы в выдаче нейтрального статуса для участия в международных стартах. По этой же причине они не смогли выступить на Олимпийских играх в феврале текущего года.

Контрольные прокаты пройдут в Москве 19 и 20 сентября.

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