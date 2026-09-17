Александра Степанова и Иван Букин не выступят на контрольных прокатах — 2026

Серебряные призёры чемпионата Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не примут участия в предстоящих контрольных прокатах сборной. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). По словам пресс-службы, причиной пропуска спортсменами мероприятия являются их план подготовки и сложившиеся обстоятельства.

Ранее Степанова и Букин получили отказы в выдаче нейтрального статуса для участия в международных стартах. По этой же причине они не смогли выступить на Олимпийских играх в феврале текущего года.

Контрольные прокаты пройдут в Москве 19 и 20 сентября.