Стал известен полный список участников контрольных прокатов — 2026

19 и 20 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком фигуристов, которые примут в нём участие.

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России — 2026. Список участников:

женщины: Камилла Нелюбова, Дина Хуснутдинова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Александра Трусова (Игнатова), Камила Валиева;

мужчины: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Григорий Фёдоров, Андрей Мозалёв;

спортивные пары: Таисия Щербинина/Артём Петров, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

танцы на льду: Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник /Дарио Чиризано, Василиса Кагановская/Максим Некрасов.