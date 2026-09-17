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Александр Плющенко выступил с короткой программой на дебютном международном турнире

Александр Плющенко выступил с короткой программой на дебютном международном турнире
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Азербайджанский фигурист Александр Плющенко выступил с короткой программой на своём дебютном международном соревновании – юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре. В прокате спортсмен сделал степ-аут на двойном акселе, приземлил каскад из тройных флипа и тулупа, а также сольный тройной лутц. За выступление он получил от судей 57,12 балла и занял промежуточное 12-е место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Короткая программа
17 сентября 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Даия Эбихара
Япония
72.46
2
Егор Курцев
Украина
71.00
3
Хапин Чхои
Южная Корея
69.66

Одиночники представят произвольные программы в субботу, 19 сентября.

На этом этапе Гран-при из россиян выступают только спортивные пары. Таисия Гусева и Даниил Овичинников лидируют после короткой программы, Полина Шешелева и Егор Карнаухов занимают второе место по итогам прокатов в первый день соревнований.

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