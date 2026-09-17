Александр Плющенко выступил с короткой программой на дебютном международном турнире

Азербайджанский фигурист Александр Плющенко выступил с короткой программой на своём дебютном международном соревновании – юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре. В прокате спортсмен сделал степ-аут на двойном акселе, приземлил каскад из тройных флипа и тулупа, а также сольный тройной лутц. За выступление он получил от судей 57,12 балла и занял промежуточное 12-е место.

Одиночники представят произвольные программы в субботу, 19 сентября.

На этом этапе Гран-при из россиян выступают только спортивные пары. Таисия Гусева и Даниил Овичинников лидируют после короткой программы, Полина Шешелева и Егор Карнаухов занимают второе место по итогам прокатов в первый день соревнований.