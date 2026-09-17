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Даия Эбихара выиграл короткую программу на этапе ЮГП в Анкаре, Александр Плющенко — 16-й

Даия Эбихара выиграл короткую программу на этапе ЮГП в Анкаре, Александр Плющенко — 16-й
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Японский фигурист Даия Эбихара выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU, который проходит в Анкаре, Турция. За своё выступление он получил от судей 72,46 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Короткая программа
17 сентября 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Даия Эбихара
Япония
72.46
2
Егор Курцев
Украина
71.00
3
Хапин Чхои
Южная Корея
69.66

Второе место занимает украинский спортсмен Егор Курцев, набравший 71,00 балла. Тройку лидеров после первого дня соревнований замыкает Хапин Чхои из Кореи — его результат составил 69,66 балла. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занимает 16-е место с 57,12 балла, он представляет Азербайджан.

Прокаты произвольных программ у юношей пройдут в субботу, 19 сентября. Начало выступлений запланировано на 10:00 мск.

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