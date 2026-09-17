Даия Эбихара выиграл короткую программу на этапе ЮГП в Анкаре, Александр Плющенко — 16-й

Японский фигурист Даия Эбихара выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU, который проходит в Анкаре, Турция. За своё выступление он получил от судей 72,46 балла.

Второе место занимает украинский спортсмен Егор Курцев, набравший 71,00 балла. Тройку лидеров после первого дня соревнований замыкает Хапин Чхои из Кореи — его результат составил 69,66 балла. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занимает 16-е место с 57,12 балла, он представляет Азербайджан.

Прокаты произвольных программ у юношей пройдут в субботу, 19 сентября. Начало выступлений запланировано на 10:00 мск.