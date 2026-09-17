Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара: результаты соревнований на 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, в Анкаре, Турция, стартовал очередной этап Гран-при ISU среди юниоров. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты коротких программ девушек, спортивных пар и юношей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов.
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Анкара. Результаты прокатов 17 сентября:
девушки, короткая программа
1. Мэи Окада (Япония) – 74,27.
2. На Ён Ко (Корея) – 70,21.
3. Цзинь Шусянь (Китай) – 68,11.
спортивные пары, короткая программа
1. Таисия Гусева/Даниил Овчинников (Россия) – 70,48.
2. Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Россия) – 63,26.
3. Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) – 57,55.
юноши, короткая программа
1. Даия Эбихара (Япония) – 72,46.
2. Егор Курцев (Украина) – 71,00.
3. Хапин Чхои (Корея) – 69,66.