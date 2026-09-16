Эстонский тренер по фигурному катанию Ирина Кононова скончалась на 68-м году жизни

Эстонский тренер по фигурному катанию Ирина Кононова, известная по сотрудничеству с фигуристами Михаилом и Александром Селевко, ушла из жизни в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила таллинская школа фигурного катания.

«Это невосполнимая потеря для всего профессионального сообщества. Мы навсегда запомним Ирину как выдающегося тренера и руководителя, человека, посвятившего свою жизнь спорту и своим ученикам.

Она стала первым тренером, чей ученик принёс нашей стране серебряную медаль чемпионата Европы», – цитирует Postimees заявление школы на её странице в соцсети.

Александр Селевко под руководством Кононовой стал серебряным призёром чемпионата Европы.