«Могу только посочувствовать парню». Вайцеховская — о дебюте Александра Плющенко на ЮГП

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о первом выступлении на международных соревнованиях фигуриста Александра Плющенко, представляющего Азербайджан. За свой прокат короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при ISU спортсмен получил 57,12 балла и занял 16-е место.

«Посмотрела вчера первый международный прокат Саши Плющенко и могу только посочувствовать парню, к которому приковано столько внимания фактически с момента его рождения.

В принципе, вообще ничего страшного не случилось — остался спортсмен без акселя, улетел из-за этого на 16-е место — неприятно, но и только. Но когда в обсуждении самого турнира постоянно проскакивает, что это дебют Плющенко-младшего и всё такое прочее, это, конечно же, давит сильно. Хотя даже сейчас видны неплохая работа и большая старательность.

Так что Саше — моральных сил. Да и физических тоже — прыгать на фоне довольно активного роста не так просто, как может кому-то показаться на первый взгляд. Громкая фамилия на этом этапе — точно помеха, а не содействие», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.