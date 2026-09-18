«Ничего не изменилось с последнего раза». Валиева — об участии в контрольных прокатах

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева высказалась о предстоящем выступлении на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 19 по 20 сентября в Москве.

«Будто бы ничего не изменилось с последнего раза, с последних контрольных прокатов. Всё можно улучшать – как будто бы базово для спортсмена», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданный нейтральный статус Камилы Валиевой.

Помимо Валиевой, на контрольных прокатах выступят Александра Игнатова (Трусова), Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Мария Захарова и другие.