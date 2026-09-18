«Соскучилась!» Аделия Петросян — об участии в контрольных прокатах сборной России

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поделилась эмоциями от предстоящего выступления на контрольных прокатах сборной, которые пройдут 19 и 20 сентября в Москве.

«Я каждый год жду, когда выйду на большую арену и смогу почувствовать всю эту атмосферу. Поэтому, конечно, жду. Соскучилась!» – сказала Петросян в эфире Первого канала.

Контрольные прокаты сборной России станут для Аделии Петросян первым публичным выступлением в сезоне-2026/2027. На Олимпиаде 2026 года в Милане фигуристка стала единственной представительницей России в женском одиночном катании и заняла шестое место. Летом стало известно, что Петросян покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.