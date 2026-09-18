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«Уже не могу дать себе никаких поблажек». Мария Захарова — о новом сезоне-2026/2027

«Уже не могу дать себе никаких поблажек». Мария Захарова — о новом сезоне-2026/2027
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 по фигурному катанию Мария Захарова поделилась эмоциями перед началом нового сезона.

«Если в том сезоне я всё же могла дать себе небольшую поблажку, так как это был первый сезон после такого тяжёлого перерыва для меня, в этом уже не могу дать себе никаких поблажек: я должна бороться и делать всё на максимум», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

19 и 20 сентября Мария выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве. Помимо Захаровой, свои программы покажут Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева, Аделия Петросян и другие.

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