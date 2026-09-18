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Сарновская — об уходе от Плющенко: последние два месяца были очень тяжёлыми морально

Сарновская — об уходе от Плющенко: последние два месяца были очень тяжёлыми морально
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Серебряный призёр этапа юниорского Гран-при России фигуристка София Сарновская рассказала, как переживала переход от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в штаб Этери Тутберидзе.

— В марте вы объявили об уходе из штаба Евгения Плющенко. Можете поделиться, почему так сложилось?
— Решение давалось довольно… Ну, думаю, средне. Не могу сказать, что я прямо сильно переживала. 10% — это из-за того, что я пять или шесть лет подряд виделась каждый день с друзьями, а с кем-то даже семь лет. Последние два месяца были очень тяжёлыми морально. Мы с братом [Никитой] обсуждали это и приняли решение, что пойдём к родителям с разговором. Они всё понимали и видели наши состояния, очень переживали, но отнеслись к разговору хорошо.

— Перед переходом в штаб Этери Георгиевны были ли у вас какие-то другие варианты?
— Нет, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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