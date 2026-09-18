«Межсезонье прошло в больших сомнениях». Мишина — о подготовке к контрольным прокатам

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, поделилилась ожиданиями от выступления на контрольных прокатах сборной, которые пройдут в Москве 19 и 20 сентября.

«На самом деле, межсезонье прошло в больших сомнениях. Мы меняли программы, меняли хореографию, меняли элементы, и вот наконец-то к контрольным прокатам мы всё собрали в одну программу. Какие-то элементы новые, какие-то вернули, потому что они, оказывается, не засчитываются, потому что есть новые правила. Поэтому теперь мы полностью готовы», – сказала Мишина в видео в телеграм-канале ФФККР.

Помимо Мишиной и Галлямова, на прокатах выступят Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Аделия Петросян и другие.