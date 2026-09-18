Сарновская — о переходе к Тутберидзе: первую неделю очень сильно волновалась. И уставала

14-летняя российская фигуристка София Сарновская поделилась, как проходил период адаптации после перехода в тренировочный штаб Этери Тутберидзе.

— Помните, как прошла первая тренировка в новом штабе?

— Я очень сильно переживала и боялась сделать что-то не так. Но всё прошло хорошо (улыбается). Первую неделю, наверное, я очень сильно волновалась. И уставала.

— Слишком интенсивные тренировки по сравнению с прошлым штабом?

— Да. Ты видишь, что все в быстром темпе ездят, и подстраиваешься под них. Ну и плюс там было жарко. Если сравнить с прошлым катком, там было восемь или 10 градусов, а у Этери Георгиевны — 18. Было крайне непривычно и жарко тогда. Морально я относительно быстро адаптировалась к новой группе, а физически первый месяц было трудновато из-за того, что организм перестраивался.

— Помогло ли, что в детстве вы уже занимались у Тутберидзе?

— Возможно из-за того, что я в детстве каталась у Этери Георгиевны, мне было проще разговаривать с тренерами. Мне, в принципе, трудно общаться с тренерами. Не знаю почему, просто тяжело. Но сейчас я более разговорчивая стала. Контакт хороший был сразу, работать с Этери Георгиевной мне нравится, да и вообще со всеми тренерами.

— Как у вас на тренировках строится общение со старшим братом — Никитой?

— Мы сейчас в одной группе. Но мы с Никитой не общаемся по поводу фигурного катания. Можем чуть-чуть поговорить на эту тему, но не прямо так, чтобы сели и обсудили. Обычно мы с братом болтаем обо всём, кроме нашего вида спорта. Думаю, морально мне помогло, что Никита перешёл вместе со мной.

— Что Этери Георгиевна изменила в вашей подготовке?

— Я поняла, что катать не всегда обязательно. Можно катать связками, это будет такая же работа, как и прокат. Плюс больший объём труда над прыжками, каскадами и так далее. Раньше мы тоже много прыгали и катали, но связок как таковых мы так много не делали, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.