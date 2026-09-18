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Юниорка Сарновская рассказала о программах, которые ей поставили в штабе Тутберидзе

Юниорка Сарновская рассказала о программах, которые ей поставили в штабе Тутберидзе
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14-летняя российская фигуристка София Сарновская, выступающая в одиночном катании, рассказала о новых программах, которые ей поставили в штабе Этери Тутберидзе.

— Расскажите немного про свои новые программы.
— Постановщиком стал Антон Шибнев, обе программы от него. Работа шла очень хорошо, трудиться над ними было комфортно. Костюмы для этих постановок мне сшила Ольга Рябенко. Короткая программа для меня — это что-то новое. Непривычно было вначале, но насчёт образа тяжело сказать. Однако сейчас всё более-менее пытаюсь уже вкатать. А в произвольной программе я катаю Снегурочку. В самом начале я Снегурочка, потом перепрыгиваю через костёр и становлюсь злой. На произвольную мы довольно быстро нашли идеи, а на короткую подбирали два дня, наверное, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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