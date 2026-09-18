Американцы Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец на ЮГП в Анкаре

Американские фигуристы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли ритм-танец на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. За своё выступление дуэт получил от судей 66,17 балла.

Вторыми после первого дня соревнований идут представители Франции Данья Муаден и Тео Биго с результатом 65,09 балла. Тройку замыкают Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян из США (62,58).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара, танцы на льду, ритм-танец

1. Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 66,17.

2. Данья Муаден и Тео Биго (Франция) — 65,09.

3. Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян (США) — 62,58.