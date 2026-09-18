Сарновская — о первом золоте по КМС: осознала, что нельзя расслабляться раньше времени

Серебряный призёр этапа юниорского Гран-при России София Сарновская поделилась впечатлениями от первого завоёванного золота по КМС.

— Поздравляю вас с первым местом на мемориале Рабер! Какие у вас впечатления от золота?

— Спасибо за поздравление! (улыбается). Да я шокирована, честно! Просто поражена. Я достаточно давно не побеждала, но, если честно, не могу вспомнить, на каком именно соревновании завоёвывала золото последний раз.

— Как вам прокат короткой программы на этом турнире?

— Не особо довольна собой в короткой программе. Хоть я и сделала тройной аксель, но также допустила очень серьёзную ошибку — срыв на тройном лутце. И это несмотря на то, что могу его делать чуть ли не с закрытыми глазами. Слишком рано отпустила этот прыжок, поэтому и случилась бабочка. Подготовка к турниру шла спокойно: накатывали программу, напрыгивали связками.

— Что скажете про выступление в произвольной программе?

— Вот тут я довольна своей работой. Конечно, хочется больше добавлять во вращениях, катании, скольжении. Более уверенно это делать. Наверное, я бы себя похвалила за то, что откатала чисто произвольную и сделала два тройных акселя.

— Удавалось ли ранее собрать два тройных акселя в произвольной? И что насчёт трёх трикселей на две программы? Вы же ещё в короткой сделали этот прыжок.

— Два тройных акселя мне удавалось собрать раньше, но я это сделала в том сезоне и не так быстро, как в текущем. В том сезоне один раз смогла прыгнуть три трикселя на две программы: на первенстве России старшего возраста я сделала два в произвольной и один —