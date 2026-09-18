Стала известна полная заявка сборной России на турнир «Мемориал Дениса Тена»

Международный союз конькобежцев опубликовал на своём сайте заявку сборной России на турнир серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена», который пройдёт в Алматы, Казахстан, с 7 по 10 октября.

В состав команды вошли:

Александра Игнатова (Трусова);

Алина Горбачёва;

Мария Захарова;

Пётр Гуменник;

Владислав Дикиджи;

Глеб Лутфуллин;

Василиса Кагановская и Максим Некрасов;

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный;

Анна Щербакова и Егор Гончаров;

Для Александры Игнатовой (Трусовой), Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи этот «челленджер» станет вторым в сезоне. Ранее они выступили на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

19 и 20 сентября в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, где все ведущие спортсмены представят свои программы.