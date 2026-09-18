Стала известна полная заявка сборной России на турнир «Мемориал Дениса Тена»
Международный союз конькобежцев опубликовал на своём сайте заявку сборной России на турнир серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена», который пройдёт в Алматы, Казахстан, с 7 по 10 октября.
В состав команды вошли:
- Александра Игнатова (Трусова);
- Алина Горбачёва;
- Мария Захарова;
- Пётр Гуменник;
- Владислав Дикиджи;
- Глеб Лутфуллин;
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов;
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный;
- Анна Щербакова и Егор Гончаров;
Для Александры Игнатовой (Трусовой), Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи этот «челленджер» станет вторым в сезоне. Ранее они выступили на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.
19 и 20 сентября в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, где все ведущие спортсмены представят свои программы.