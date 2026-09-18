Юниорка Сарновская: учусь у Трусовой упорству. Она не остановится, пока не сделает

14-летняя российская фигуристка София Сарновская, выступающая в одиночном катании, рассказала, что считает серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 фигуристку Александру Трусову (Игнатову) примером для подражания.

— Вы упомянули, что общаетесь с Сашей Игнатовой. Следили за японским «челленджером»?

— Да! Я вообще в шоке от Саши, что она после такого большого перерыва, да ещё и беременности, рождения малыша смогла так превосходно откататься. Я прямо в восторге от Саши! (улыбается).

— Вы выкладывали очень милое видео в соцсетях, как вы взаимодействовали с её сыном Мишей. Как это случилось?

— Мы тоже в перерыве перед шоу стояли, стояли… Смотрели Макара Игнатова, он тогда в финале Гран-при катал. И всё, так и сняли то видео! С Мишей часто удаётся общаться, играться (улыбается).

— Знаю также, что вы называли Сашу Игнатову примером для подражания.

— Да-да-да. Меня воодушевляет, что человек после рождения малыша вышел и собрал четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель. Это что-то невероятное! Я учусь у Саши упорству, что она пока не сделает, то не уйдёт со льда, не остановится. Вот это мне прямо нравится, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.