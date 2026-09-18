Одиночница Сарновская — о парном катании: на шоу ради забавы делала поддержки, выбросы

Российская одиночница София Сарновская, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала об опыте исполнения элементов парного фигурного катания.

— Вы сказали, что дружите с Арсением Димитриевым, в соцсетях также выкладывали параллельный тройной аксель с ним. Как пришла идея прыгнуть такое, снять видео?

— Просто мы что-то ездили-ездили, а Арсений сказал: «А давай попробуем прыгнуть параллельный тройной аксель». Я говорю: «Да-да, давай, почему бы и нет?» И всё! Так и сделали (улыбается). Больше ни с кем не исполняла сложные параллельные прыжки, даже с братом.

— Не хотели бы попробовать парное катание уже после карьеры одиночницы?

— Не знаю (смеётся). Но на шоу я ради забавы делала поддержки, тодесы, выбросы, их тоже выкладывала. Просто это было весело, интересно что-то новое пробовать для себя. Вообще не страшно было такое делать! Только выброс немножко боязно, потому что тебя кидают, ты летишь с большой высоты. Вот это достаточно страшно вначале было! Потом как-то раз вкрутилась, затем ещё (улыбается).

— Какой самый сложный выброс сделали? Поддержку?

— Лутц, флип. Выброс был двойным, потому что тройной не разрешили. Недолго это тренировали, за один лёд. Просто за полчаса вышли в перерыве перед шоу, да и всё. А насчёт самой сложной поддержки, которую я делала, это лассо, наверное, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.