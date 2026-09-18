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Ученица Тутберидзе Сарновская назвала контент-мечты и цели на текущий сезон

Ученица Тутберидзе Сарновская назвала контент-мечты и цели на текущий сезон
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Фигуристка София Сарновская, 14-летняя ученица Этери Тутберидзе, рассказала о контенте, который хотела бы исполнять на соревнованиях в сезоне-2026/2027.

— Ставили ли перед собой какую-то цель на сезон?
— Остаться в сборной, кататься чисто и хорошо на всех важных соревнованиях. И, если получится, — вставить четверной прыжок в произвольную программу. А я надеюсь, что получится. В том сезоне на тренировке удавалось сделать контент с квадом, а в этом — пока нет. Если говорить о контенте мечты: это тройной аксель в короткой, а в произвольной — четверной прыжок и два трикселя.

— В соцсетях вы выкладывали очень сложный каскад — тройной аксель и тройной риттбергер. Планируете ли вставлять его в программу?
— Нет, это было в качестве забавы, можно сказать (улыбается). Сложные комбинации — это просто усиление в конце сезона. Самая сложная с тройным акселем, которую я делала, — 3A+1Eu+3F+1Eu+3S+2A+2A, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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