Ученица Тутберидзе Сарновская: не знаем, куда поедем, но присматриваемся к международке

14-летняя российская фигуристка София Сарновская рассказала о желании поучаствовать в международных соревнованиях, а также поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады-2026 и «челленджера» Kinoshita Group Cup.

— Чьи выступления видели на японском «челленджере»? Помимо Саши Игнатовой.

— Да, я видела прокаты Камиллы Нелюбовой, Анны Фроловой, Ами Накаи, Мао Симады. Всех я смотрела, мальчиков тоже, ещё пары и танцы. Помимо выступления Саши, мне нравится Ами Накаи, она очень милая! Мао Симада тоже меня прямо поразила — юркая, вёрткая.

— Смотрели ли Олимпиаду-2026? Ами Накаи как раз бронзу там завоевала.

— Да, смотрела. Если сравнивать Олимпийские игры — 2022 и 2026, то это небо и земля. Но я очень рада за Софу Самоделкину — она большая умница. Да и все молодцы, заслуженно всё. Говоря об Аделии и Пете, то обидно, конечно, но что есть — то есть. Это уже не изменить.

— А у вас уже есть желание посоревноваться на международной арене?

— Конечно, есть желание. Рассматриваем соревнования, какие можно. Пока не знаем, куда поедем, но присматриваемся, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.