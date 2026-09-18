Ученица Тутберидзе Сарновская поделилась любимыми исполнителями, фильмами и сериалами

14-летняя фигуристка, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, София Сарновская рассказала о любимых фильмах, сериалах, исполнителях и книгах.

— В соцсетях вы выкладывали видео с концертов Вани Дмитриенко и Егора Крида. Какие у вас любимые песни?

— Да, я очень люблю этих исполнителей! «Вишнёвый» и «Шёлк» нравятся у Вани Дмитриенко, а у Егора Крида — «Выше облаков» и «Мало 2.0». Ещё слушаю Мэйби Бэйби, Дору, да и вообще очень много разных исполнителей. Наверное, у меня около 200 песен скачано. Обычно включаю поп, иностранных исполнителей тоже слушаю.

— А любимый фильм или сериал есть?

— Обе части фильма «Дьявол носит Прада» у меня одни из самых любимых из кино. Но программу по мотивам этого фильма я, наверное, не хотела бы поставить. Из сериалов смотрела «Папиных дочек», «Отчаянных домохозяек». Книги я тоже читаю, но это просто по списку литературы, из последних — «Слово о полку Игореве», – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.