Ученица Тутберидзе Сарновская: из-за видео в соцсетях нам с Принёвой начали делать эдиты

14-летняя российская фигуристка София Сарновская рассказала, почему старается активно вести социальные сети.

— Вы очень активно ведёте соцсети. Что они значат для вас? Вы также снимаетесь и для аккаунта Team Tutberidze.

— Для меня соцсети — это самореализация, творчество. Очень нравится этим заниматься! Моя мама помогает мне фотографировать что-то, снимать. Говоря об аккаунте нашего штаба, то для меня всё началось с совместного видео с Алёной [Принёвой], нам из-за этого начали делать эдиты (смеётся). Что-то нам предлагают, а что-то мы и сами снимаем для аккаунта.

— В телеграм-канале вы делились с подписчиками многим из своего кулинарного репертуара.

— Да, я люблю готовить! Если есть свободное время, то я готовлю. Я обожаю сладкое готовить, умею делать тортики, печеньки, вафли, сырники. Всё готовлю (улыбается)! Тренеров и друзей тоже угощала… – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.