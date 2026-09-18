«Пока мне весело, не знаю почему, но весело». Петросян — о выходе в новый сезон-2026/2027

Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, с какими чувствами выходит в новый соревновательный сезон-2026/2027. 19 и 20 сентября фигуристка выступит на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«В целом немножко, наверное, буду нервничать, потому что подготовка реально была такой скомканной, но зато я с такими счастливыми чувствами выхожу в новый сезон. Пока мне весело, не знаю почему, но весело», — сказала Петросян в видео в телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, на Олимпиаде 2026 года Аделия стала единственной представительницей России в женском одиночном катании и заняла шестое место. Летом она покинула группу Этери Тутберидзе. Новым наставником спортсменки стала Инна Гончаренко.