Гусева и Овчинников выиграли этап ЮГП в Анкаре, Шешелева/Карнаухов — вторые
Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчиннников выиграли четвёртый этап юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. За произвольную программу пара получила от судей 126,43 балла и завершила выступление с итоговой суммой 196,91 балла.
Вторыми стали россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов с 190,79 балла. Тройку замкнули представители Испании Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (154,07).
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара, спортивные пары, итоговое положение:
- Таисия Гусева и Даниил Овчиннников (Россия) — 196,91.
- Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Россия) — 190,79.
- Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (Испания) — 154,07.
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