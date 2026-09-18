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Гусева и Овчинников выиграли этап ЮГП в Анкаре, Шешелева/Карнаухов — вторые

Гусева и Овчинников выиграли этап ЮГП в Анкаре, Шешелева/Карнаухов — вторые
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Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчиннников выиграли четвёртый этап юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. За произвольную программу пара получила от судей 126,43 балла и завершила выступление с итоговой суммой 196,91 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Спортивные пары. Произвольная программа
18 сентября 2026, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Россия
2
Россия
3
Испания

Вторыми стали россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов с 190,79 балла. Тройку замкнули представители Испании Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (154,07).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара, спортивные пары, итоговое положение:

  1. Таисия Гусева и Даниил Овчиннников (Россия) — 196,91.
  2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Россия) — 190,79.
  3. Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (Испания) — 154,07.
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