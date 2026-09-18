Гусева и Овчинников выиграли этап ЮГП в Анкаре, Шешелева/Карнаухов — вторые

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчиннников выиграли четвёртый этап юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. За произвольную программу пара получила от судей 126,43 балла и завершила выступление с итоговой суммой 196,91 балла.

Вторыми стали россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов с 190,79 балла. Тройку замкнули представители Испании Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (154,07).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара, спортивные пары, итоговое положение: