Видео: Плющенко с сыном передали привет «злюкам» после короткой программы на ЮГП

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко и его сын фигурист Александр Плющенко обратились к болельщикам после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре. По итогам первого дня соревнований Плющенко-младший занимает 16-е место, набрав 57,12.

Евгений: Дорогие друзья, всем привет! Мы идём на прогулку перед тренировкой. Сегодня у нас выходной, но у нас сегодня тренировка. Друзья мои, хочу поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку.

Александр: Всем спасибо за поддержку!

Евгений: Ну и, конечно же, всем злюкам — большой привет.

Александр: Да, злюкам всем привет.

Евгений: Злюкам всем привет. Вот я ва