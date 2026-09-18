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Видео: Плющенко с сыном передали привет «злюкам» после короткой программы на ЮГП

Видео: Плющенко с сыном передали привет «злюкам» после короткой программы на ЮГП
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко и его сын фигурист Александр Плющенко обратились к болельщикам после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре. По итогам первого дня соревнований Плющенко-младший занимает 16-е место, набрав 57,12.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Короткая программа
17 сентября 2026, четверг. 18:30 МСК
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Япония
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Украина
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Хапин Чхои
Южная Корея
69.66

Евгений: Дорогие друзья, всем привет! Мы идём на прогулку перед тренировкой. Сегодня у нас выходной, но у нас сегодня тренировка. Друзья мои, хочу поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку.

Александр: Всем спасибо за поддержку!

Евгений: Ну и, конечно же, всем злюкам — большой привет.

Александр: Да, злюкам всем привет.

Евгений: Злюкам всем привет. Вот я ва