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Пара Тутберидзе — первые юниоры, выполнившие четверную подкрутку 4-го уровня

Пара Тутберидзе — первые юниоры, выполнившие четверную подкрутку 4-го уровня
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Спортивная пара Таисия Гусева и Даниил Овчинников, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала первой юниорской парой в истории, исполнившей четверную подкрутку четвёртого уровня с введения новой системы судейства. Россияне стали победителями четвёртого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция, получив от судей 196,91 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Спортивные пары. Произвольная программа
18 сентября 2026, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Россия
2
Россия
3
Испания

Среди взрослых спортсменов четверную подкрутку четвёртого уровня делали американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим.

Ещё одни представители России Полина Шешелева и Егор Карнаухов по итогам соревнований стали вторыми с результатом 190,79 балла. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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