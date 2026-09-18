Пара Тутберидзе — первые юниоры, выполнившие четверную подкрутку 4-го уровня

Спортивная пара Таисия Гусева и Даниил Овчинников, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала первой юниорской парой в истории, исполнившей четверную подкрутку четвёртого уровня с введения новой системы судейства. Россияне стали победителями четвёртого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция, получив от судей 196,91 балла.

Среди взрослых спортсменов четверную подкрутку четвёртого уровня делали американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим.

Ещё одни представители России Полина Шешелева и Егор Карнаухов по итогам соревнований стали вторыми с результатом 190,79 балла. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.