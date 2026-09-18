Нина Петрыкина выиграла КП на Lombardia Trophy, набрав 77,20 балла

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина выиграла короткую программу на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. За своё выступление она получила 77,20 балла.

Второй после КП идёт представительница Южной Кореи Син Чжи А с результатом 74,94. Тройку замыкает итальянка Лара Наки Гутманн (70,60).

Фигурное катание. Lombardia Trophy, Бергамо, женщины, короткая программа

1. Нина Петрыкина (Эстония) — 77,20;

2. Син Чжи А (Южная Корея) — 74,94;

3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 70,60.

Сразу после женской короткой программы начнутся соревнования среди мужчин. От России на Lombardia Trophy выступает Матвей Ветлугин.