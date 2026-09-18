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Матвей Ветлугин выступил с короткой программой на турнире Lombardia Trophy в Италии

Матвей Ветлугин выступил с короткой программой на турнире Lombardia Trophy в Италии
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Российский фигурист Матвей Ветлугин выступил с короткой программой на турнире категории «челленджер» Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. В прокате он успешно исполнил сольный четверной лутц и тройной аксель, а также каскад из тройных лутца и риттбергера с небольшой помаркой. За выступление фигурист получил от судей 90,02 балла и занял промежуточное первое место. На этих соревнованиях Ветлугин выступил с постановкой, которая была в его активе в сезоне-2023/2024.

Произвольные программы мужчины представят в воскресенье, 20 сентября. Начало прокатов запланировано на 14:30 мск. Из россиян на этом турнире изначально также должен был выступить Николай Угожаев, но позднее спортсмен снялся с соревнований.

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