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Фото: реакция Матвея Ветлугина на оценку за КП на турнире Lombardia Trophy

Фото: реакция Матвея Ветлугина на оценку за КП на турнире Lombardia Trophy
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Российский фигурист Матвей Ветлугин выступил с короткой программой на турнире категории «челленджер» Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. В прокате он успешно исполнил сольный четверной лутц и тройной аксель, а также каскад из тройных лутца и риттбергера с небольшой помаркой. За выступление фигурист получил от судей 90,02 балла, сейчас он занимает второе место. В трансляцию попала реакция Ветлугина и его тренера Евгения Рукавицына на выставленную оценку.

Фото: Кадр из трансляции

На этих соревнованиях Ветлугин выступил с постановкой, которая была в его активе в сезоне-2023/2024. Произвольные программы мужчины представят в воскресенье, 20 сентября. Начало прокатов запланировано на 14:30 мск. Из россиян на этом турнире изначально также должен был выступить Николай Угожаев, но позднее спортсмен снялся с соревнований.

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