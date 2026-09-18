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ISU на своём сайте убрал обозначение нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка

ISU на своём сайте убрал обозначение нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка
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Международный союз конькобежцев (ISU) убрал на своём сайте обозначение нейтрального статуса у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Теперь в профиле фигуристов стоит флаг России и сокращённое название страны на латинице — RUS.

Напомним, в августе 2026 года Валиева и Кондратюк получили нейтральные статусы для участия в международных стартах, но позднее были их лишены. В связи с этим Кондратюк был вынужден пропустить «челленджер» в Японии, его заменил Владислав Дикиджи, ставший победителем турнира. В сентябре фигуристы попытались оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил обе апелляции.

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