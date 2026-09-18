15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Жить здесь и сейчас». Загитова — о желании завести семью и детей

«Жить здесь и сейчас». Загитова — о желании завести семью и детей
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не афиширует свою личную жизнь, однако в августе фигуристка вновь подогрела интерес поклонников кадрами с отдыха в Турции. Имя избранника спортсменка не разглашает, а в объектив он попал лишь со спины.

О желании завести семью Загитова говорила ещё в 2025 году.

«Я очень хочу деток, это безусловно. Я очень хочу семью, понимающую. Это сложная тема. У меня такой жизненный принцип – жить здесь и сейчас», – приводит слова Загитовой «Аргументы и Факты – Удмуртия».

Алина Загитова – чемпионка Олимпийских игр 2018 года. В Пхёнчхане фигуристка взяла золото в одиночном катании и серебро в командном зачёте. Она также становилась чемпионкой Европы в 2018 году и чемпионкой мира в 2019-м.

Материалы по теме
«Живите свою лучшую жизнь». Загитова высказалась о своих критиках
Комментарии
Новости. Фигурное катание