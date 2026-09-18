«Жить здесь и сейчас». Загитова — о желании завести семью и детей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не афиширует свою личную жизнь, однако в августе фигуристка вновь подогрела интерес поклонников кадрами с отдыха в Турции. Имя избранника спортсменка не разглашает, а в объектив он попал лишь со спины.

О желании завести семью Загитова говорила ещё в 2025 году.

«Я очень хочу деток, это безусловно. Я очень хочу семью, понимающую. Это сложная тема. У меня такой жизненный принцип – жить здесь и сейчас», – приводит слова Загитовой «Аргументы и Факты – Удмуртия».

Алина Загитова – чемпионка Олимпийских игр 2018 года. В Пхёнчхане фигуристка взяла золото в одиночном катании и серебро в командном зачёте. Она также становилась чемпионкой Европы в 2018 году и чемпионкой мира в 2019-м.