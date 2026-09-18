М. Селевко выиграл короткую программу на турнире Lombardia Trophy, Ветлугин — второй

Эстонский фигурист Михаил Селевко лидирует после короткой программы на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. За свой прокат он получил от судей 91,09 балла.

Второе место занимает российский спортсмен Матвей Ветлугин, набравший 90,02 балла. Тройку лидеров замыкает француз Корентен Спинар (89,08).

Фигурное катание. Турнир Lombardia Trophy — 2026. Мужчины, короткая программа

1. Михаил Селевко (Эстония) — 91,09 балла.

2. Матвей Ветлугин (Россия) — 90,02.

3. Корентен Спинар (Франция) — 89,08.

4. Габриэле Франджипани (Италия) – 86,37.

5. Тайра Шинохара (США) – 79,38.

6. Кирилл Марсак (Украина) – 78,16.