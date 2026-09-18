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Плющенко сравнил дебют своего сына на международной арене со своим выступлением на ЮЧМ

Плющенко сравнил дебют своего сына на международной арене со своим выступлением на ЮЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил дебют своего сына Александра на международной арене, сравнив его со своим первым в карьере выступлением на юниорском чемпионате мира. Плющенко-младший в четверг, 17 сентября, выступил с короткой программой на юниорском Гран-при ISU в Анкаре — по итогам прокатов он занял 16-е место. В мае Александр сменил спортивное гражданство, сейчас он представляет Азербайджан.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Короткая программа
17 сентября 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Даия Эбихара
Япония
72.46
2
Егор Курцев
Украина
71.00
3
Хапин Чхои
Южная Корея
69.66

«Вчерашний дебют моего сына Александра на международной арене активировал воспоминания 30-летней давности – мой первый старт на юниорском чемпионате мира также в возрасте 13 лет, где я занял шестое место. Ошибка на акселе, на первом прыжке, и у меня и у него – 30 лет спустя.

Будем наблюдать дальше… История может быть очень интересной…» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

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