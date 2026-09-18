Плющенко сравнил дебют своего сына на международной арене со своим выступлением на ЮЧМ

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил дебют своего сына Александра на международной арене, сравнив его со своим первым в карьере выступлением на юниорском чемпионате мира. Плющенко-младший в четверг, 17 сентября, выступил с короткой программой на юниорском Гран-при ISU в Анкаре — по итогам прокатов он занял 16-е место. В мае Александр сменил спортивное гражданство, сейчас он представляет Азербайджан.

«Вчерашний дебют моего сына Александра на международной арене активировал воспоминания 30-летней давности – мой первый старт на юниорском чемпионате мира также в возрасте 13 лет, где я занял шестое место. Ошибка на акселе, на первом прыжке, и у меня и у него – 30 лет спустя.

Будем наблюдать дальше… История может быть очень интересной…» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.