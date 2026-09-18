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Матвей Ветлугин рассказал об общении с зарубежными соперниками на турнире в Италии

Матвей Ветлугин рассказал об общении с зарубежными соперниками на турнире в Италии
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Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий на турнире Lombardia Trophy, рассказал об общении с зарубежными соперниками на соревнованиях в Италии. После короткой программы Ветлугин занимает второе место, он получил от судей 90,02 балла.

«Здесь достаточно много ребят русскоговорящих. То есть 6 из 10 свободно говорят на русском без проблем. И со всеми немножко перекинулись словами, там некоторыми комплиментами. Могу только проявить взаимное уважение ко всем этим ребятам и также искренне за них поболеть, как и они, там каждый раз для удачи, выходя на тренировку и на старт непосредственно», – приводит слова Ветлугина телеграм-канал «Подумаю над этим завтра».

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Новости. Фигурное катание
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