«Отдаю должное итальянским архитекторам». Ветлугин — о месте проведения Lombardia Trophy

Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий на турнире Lombardia Trophy, рассказал о впечатлениях от арены и города Бергамо, где проходят соревнования. После короткой программы Ветлугин занимает второе место, он получил от судей 90,02 балла.

– Нет такого, что холодно очень на арене?

– Нет, нет, нисколько. Нисколько. Очень тепло и эмоционально тепло, и температурно тепло.

– После Kinoshita Cup многие говорили, что непривычно, что трибуна только с одной стороны, из-за этого нет ощущения, что ты на соревнованиях...

– Ну, это, конечно, может быть, мы можем сделать такую заметку, что уровень масштаба и организации конкретно данного старта может уступать среднестатистическому этапу Гран-при России. Но по внутренним ощущениям это не казалось, как будто я на тренировке.

– Как впечатления от города?

– С удовольствием погулял вчера. Посмотрим, будет ли возможность завтра доехать до Милана, чтобы там пройтись. Но желание есть, надо смотреть по силам. От Бергамо впечатления замечательные. Редко когда меня цепляют рукотворные памятники и достопримечательности, но здешние католические церкви неописуемые потрясения вызвали у меня, сравнимые с настоящим шоком. Просто сидишь и рассматриваешь каждую деталь: фреску, мозаику, лепнину, фигуры, ковры. Отдаю должное итальянским архитекторам, – приводит слова Ветлугина телеграм-канал «Подумаю над этим завтра».