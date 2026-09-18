Японка Мэи Окада выиграла этап Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре
Японская фигуристка Мэи Окада стала победительницей этапа Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, Турция. За два проката она получила от судей 206,38 балла.
Серебряным призёром соревнований стала Цзинь Шусянь из Китая, чей результат составил 194,50 балла. Тройку призёров замкнула представительница Франции Стефания Гладки — она набрала 179,64 балла.
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара. Девушки, итоговые результаты:
1. Мэи Окада (Япония) — 206,38 балла.
2. Цзинь Шусянь (Китай) — 194,50.
3. Стефания Гладки (Франция) — 179,64.
4. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 174,39.
5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 169,72.
6. Амалия Насыбуллина (Грузия) — 168,68.
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