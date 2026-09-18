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Японка Мэи Окада выиграла этап Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре

Японка Мэи Окада выиграла этап Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре
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Японская фигуристка Мэи Окада стала победительницей этапа Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, Турция. За два проката она получила от судей 206,38 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Девушки. Произвольная программа
18 сентября 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Мэи Окада
Япония
206.38
2
Цзинь Шусянь
Китай
194.50
3
Стефания Гладки
Франция
179.64

Серебряным призёром соревнований стала Цзинь Шусянь из Китая, чей результат составил 194,50 балла. Тройку призёров замкнула представительница Франции Стефания Гладки — она набрала 179,64 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара. Девушки, итоговые результаты:

1. Мэи Окада (Япония) — 206,38 балла.

2. Цзинь Шусянь (Китай) — 194,50.

3. Стефания Гладки (Франция) — 179,64.

4. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 174,39.

5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 169,72.

6. Амалия Насыбуллина (Грузия) — 168,68.

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