Японка Мэи Окада выиграла этап Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре

Японская фигуристка Мэи Окада стала победительницей этапа Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, Турция. За два проката она получила от судей 206,38 балла.

Серебряным призёром соревнований стала Цзинь Шусянь из Китая, чей результат составил 194,50 балла. Тройку призёров замкнула представительница Франции Стефания Гладки — она набрала 179,64 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара. Девушки, итоговые результаты:

1. Мэи Окада (Япония) — 206,38 балла.

2. Цзинь Шусянь (Китай) — 194,50.

3. Стефания Гладки (Франция) — 179,64.

4. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 174,39.

5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 169,72.

6. Амалия Насыбуллина (Грузия) — 168,68.