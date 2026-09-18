Нина Петрыкина рассказала о работе над четверным сальховом

Двукратная чемпионка Европы эстонская фигуристка Нина Петрыкина рассказала о работе над элементом ультра-си — четверным сальховом. Сейчас спортсменка выступает на турнире Lombardia Trophy, где занимает первое место после короткой программы с результатом 77,20 балла.

– Я давно, уже много лет тренирую ультра-си элементы, просто никогда не удавалось дойти мне до момента, когда могла бы их показать на соревнованиях, потому что всё время случались какие-то травмы. И всё время останавливалась и приходилось делать много шагов назад, и потом снова нарабатывать эти шаги. И вот это лето наконец-то выдалось самым нормальным за все последние [годы], потому что у меня не было никаких серьёзных травм. Я решила, что в прошлом сезоне уже каталась со всеми своими тройными, можно двигаться дальше, тело позволяет, желание есть, поэтому почему бы и нет.

– Завтра есть в планах?

– В планах всё есть всегда, но это, опять же, будет зависеть от моего состояния, от чувства на льду. Поэтому увидим завтра, но я всегда хочу уйти на риск, если он оправдан, – цитирует Петрыкину телеграм-канал «Подумаю над этим завтра».