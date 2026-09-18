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Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара: результаты соревнований на 18 сентября

Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара: результаты соревнований на 18 сентября
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Сегодня, 18 сентября, в Анкаре, Турция, продолжился этап Гран-при ISU среди юниоров. В рамках соревновательного дня фигуристы выступили с ритмическими танцами, а также были разыграны медали в парном и женском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за пятницу.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Анкара. Результаты соревнований на 18 сентября

танцы на льду, ритм-танец:

1. Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 66,17.
2. Данья Муаден и Тео Биго (Франция) — 65,09.
3. Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян (США) — 62,58.

спортивные пары, итоговые результаты:

1. Таисия Гусева и Даниил Овчиннников (Россия) — 196,91.
2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Россия) — 190,79.
3. Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (Испания) — 154,07.

девушки, одиночное катание, итоговые результаты:

1. Мэи Окада (Япония) — 206,38 балла.
2. Цзинь Шусянь (Китай) — 194,50.
3. Стефания Гладки (Франция) — 179,64.

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