«Это ощущение больше нигде не повторить». Трусова — об эмоциях от исполнения четверных

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, какие эмоции испытывает, когда успешно выполняет четверной прыжок. В начале сентября спортсменка выступила на международном турнире в Японии, где исполнила четверной лутц после рождения ребёнка.

«Я люблю фигурное катание. Это поняла в особенности, когда был большой перерыв. Это, в принципе, мне кажется, всегда так приходит. У меня за всю карьеру никогда не было перерывов больше, чем три недели. Даже травмы лечила за три недели. Никогда больше не отдыхала. Ну, так получалось как-то, слава богу, наверное.

И когда был большой перерыв с начала соревнований, я поняла, что мне не хватает вот этого адреналина. Хотя не могу сказать, что люблю выступать. Это ужасное волнение до старта. Кажется, что начинается примерно за неделю, за дня три – мандраж.

Потом это состояние после… Я его не получаю нигде больше, только на выступлениях. Причём это должны быть выступления на соревнованиях и с четверными. Потому что без четверных я не получаю это состояние. Очень много факторов для того, чтобы достичь этого приятного адреналина.

[Выехать] четверной прыжок – непередаваемые ощущения. Это то, почему невозможно закончить, лично мне. Это ощущение больше нигде никогда не повторить. Тройной прыжок – это не то же самое. Вот когда выезжаешь четверной – это совершенно другое.

Со временем я стала в принципе получать удов