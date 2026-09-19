Ветлугин планирует выступать с разными программами на каждом старте сезона-2026/2027

Российский фигурист Матвей Ветлугин заявил, что на каждом старте текущего сезона будет выступать с разными программами, представленными в прошедших сезонах. Сейчас он участвует в турнире Lombardia Trophy в Италии, после короткой программы россиянин занимает второе место, получив от судей 90,02 балла.

— Было ли какое-то особое волнение? Тренировка вообще не пошла.

— Да, на тренировке не было ничего хорошего. Вчера ещё более-менее была, сегодня совсем уже, но очень долго пытался настраивать себя привести в рабочее состояние, которое последние последнее время относительно, если брать ретроспективу всей моей спортивной и, в частности взрослой спортивной карьеры, я вроде как нащупал, поэтому долго и мучительно пытался себя в это состояние вогнать и к прокату это получилось. Немного засуетился перед каскадом, сам это почувствовал, не смог вовремя убрать, но в общем и целом, по настроению мне понравилось.

Могу эксклюзив дать по программам. Поскольку я уже сказал в июне, что будет такая идея, которую никто не воплощал, было бы банальным и странным просто вернуть прошлогодние программы. Поэтому на каждом следующем старте вы будете видеть разные программы. И они будут из всего числа тех, которые я уже катал в своей карьере, то есть захотелось в этом году калейдоскоп программ, вновь подарить их зрителю, вновь прочувствовать ощущение ностальгии и наслаждения каждым разом, потому что каждый раз он одновременно и первый, и последний в данной программе. И если получится дальше выступать на международных стартах, заодно посмотреть то, насколько каждый из стилей приветствуется, потому что в большинстве программ я был разным достаточно. Это позволит мне как раз-таки избавиться от рутинности в этом сезоне, а заодно прочуять тенденцию для дальнейших постановок на следующие сезоны.

— «Боже, Царя храни» тоже будет?

— Будет, но не на международной, естественно, — приводит слова Ветлугина «Советский спорт».