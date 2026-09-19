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Несколько российских юниоров получили от ISU нейтральные статусы

Несколько российских юниоров получили от ISU нейтральные статусы
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Международный союз конькобежцев (ISU) обновил на своём сайте информацию о фигуристах из России, имеющих нейтральный статус (AIN2). В число последних на данный момент спортсменов, имеющих статус нейтральных атлетов, вошли следующие юниоры: Алиса Заикина, Глеб Ковтун, Алёна Принёва, Александр Чмиль, Илья Мальков (все – одиночное катание), Арина Парсегова, Матвей Богданов (парное катание).

В текущем сезоне российские юниоры уже выступили на международной арене, приняв участие в этапах Гран-при ISU. Мария Фефелова/Артём Валов, София Дзепка и Лев Лазарев уже официально квалифицировались в финал юниорского Гран-при, выиграв свои этапы.

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